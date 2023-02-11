Политолог Марков: огромное количество жителей Турции считают, что землетрясение с целью свержения Эрдогана устроили США

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11 февраля 2023, 10:18

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Turkish Presidency / globallookpress.com

Огромное количество жителей Турции полагают, что крупное землетрясение на территории страны с целью свержения президента Реджепа Эрдогана устроили Соединенные Штаты. Об этом написал в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.



«Огромное число людей в Турции убеждены, что землетрясение было искусственным и что его организовали американцы. С целью свергнуть Эрдогана», — говорится, в частности, в публикации, которую выложил Марков.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, представитель Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что на Западе имеются скрытые надежды на то, что последствия землетрясения подорвут шансы Эрдогана одержать победу на предстоящих выборах главы государства.