Пушков: на Западе есть скрытые надежды, что последствия землетрясения в Турции подорвут шансы Эрдогана победить на выборах

Аргументы Недели → Политика 13+

7 февраля 2023, 16:52

Президент Турции Реджеп Эрдоган, IMAGO/Turkish presidency apaima / globallookpress.com

На Западе есть скрытые надежды на то, что последствия землетрясения, произошедшего некоторое время назад на территории Турции, подорвут шансы действующего главы государства Реджепа Эрдогана одержать победу на предстоящих президентских выборах. На это указал Алексей Пушков, член верхней палаты парламента Российской Федерации.

«На Западе есть скрытые, невысказанные надежды, что последствия землетрясения в Турции скажутся на положении Эрдогана и подорвут его шансы победить на выборах, намеченных на май месяц. В США раздражение Эрдоганом и его внешней политикой уже дошло до точки кипения», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного сенатора.

Как сообщалось ранее сегодня, Пушков, оценивая шансы нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена снова стать американским президентом, высказал мнение о том, что для данного политического деятеля, похоже, наступает «конец истории».