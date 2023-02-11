Крымский депутат Гемпель пообещал превосходящий во много раз ответ в случае удара ВСУ по полуострову

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11 февраля 2023, 10:09 Источник: РИА "Новости"

замок Ласточкино гнездо в Крыму, Aleksandr Lyskin/Global Look Press

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что попытка ВСУ нанести удар по полуострову британскими ракетами получит "мощный ответ".

В минвушую среду президент Украины Владимир Зеленский посетил Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. В рамках переговоров политики обсудили предоставление Киеву более дальнобойного вооружения, в частности, ракет. Позже украинские военные источники предоставили информацию о том, что киевские власти готовы применить британские ракеты большой дальности, чтобы атаковать цели в Крыму.

Юрий Гемпель отметил, что в случае нанесения удара по территории полуострова российский ответ будет превосходящим по силе во много раз. По его словам, на Украине и в западных странах ошибочно считают, что взвешенная политика властей РФ – это слабость, так как у Москвы достаточно средств, чтобы поставить противника на место.