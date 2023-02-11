Лукашенко сообщил о намерении посетить Иран в ближайшее время

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11 февраля 2023, 09:07 Источник: сайт президента Республики Беларусь

президент Белоруссии Александр Лукашенко, MFA Russia/via Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе поздравления иранского коллеги Эбрахима Раиси по случаю 44-й годовщины победы Исламской революции сообщил о своих планах в ближайшее время посетить Иран.

Александр Лукашенко отметил, что встречи с Эбрахимом Раиси в рамках Совета руководителей государств Шанхайской организации сотрудничества стали доброй традицией. Политик обратил внимание на то, что состоявшиеся в сентябре прошлого года в Самарканде переговоры придали белорусско-иранскому взаимодействию во всех сферах сильный импульс.

Президент Белоруссии уточнил, что рассчитывает в ближайшее время посетить Иран и обсудить с Раиси наиболее актуальные вопросы двусторонней, региональной, а также международной повесток дня.