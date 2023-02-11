Депутат Морозов заявил, что Россия без наличия ядерного оружия была бы уже атакована коллективным Западом

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11 февраля 2023, 09:00 Источник: РИА "Новости"

депутат Госдумы РФ Олег Морозов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Депутат Государственной думы Олег Морозов в беседе с журналистами выразил уверенность в том, что без наличия ядерного оружия Россия была бы к настоящему моменту атакована коллективным Западом.

11 февраля 1943 года Иосиф Сталин подписал решение Государственного комитета обороны о начале проведения в Советском Союзе работ по созданию ядерного оружия.

Олег Морозов заявил, что однажды "бомба Сталина" уже спасла планету от ядерной катастрофы. Теперь, по словам депутата, мир спасает "бомба Путина", которая является лучшей из существующих.