CNN сообщает, что юристы Трампа передали Минюсту секретные документы, найденные в поместье политика

Юристы бывшего президента США Дональда Трампа передали властям секретные документы и ноутбук, которые были обнаружены во флоридской резиденции политика Мар-а-Лаго. Об этом сообщил телеканал CNN.
Согласно данным журналистов, адвокаты Дональда Трампа нашли секретные бумаги в декабре прошлого года в ходе проверок коробок в резиденции экс-президента Соединенных Штатов. К настоящему моменту эти документы переданы в Министерство юстиции.
Известно, что в поместье также был обнаружен ноутбук, который принадлежал помощнику Трампа.