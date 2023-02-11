CNN сообщает, что юристы Трампа передали Минюсту секретные документы, найденные в поместье политика

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11 февраля 2023, 08:00 Источник: РИА "Новости"

бывший президент США Дональд Трамп, Ting Shen / globallookpress.com

Юристы бывшего президента США Дональда Трампа передали властям секретные документы и ноутбук, которые были обнаружены во флоридской резиденции политика Мар-а-Лаго. Об этом сообщил телеканал CNN.

Согласно данным журналистов, адвокаты Дональда Трампа нашли секретные бумаги в декабре прошлого года в ходе проверок коробок в резиденции экс-президента Соединенных Штатов. К настоящему моменту эти документы переданы в Министерство юстиции.

Известно, что в поместье также был обнаружен ноутбук, который принадлежал помощнику Трампа.