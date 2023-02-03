Трамп заявил, что Байден хранит в университете Делавэра 1 850 коробок, которые следовало бы проверить

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий американский лидер Джо Байден хранит до 1 850 коробок в университете штата Делавэр, которые, по мнению бизнесмена, было бы интересно проверить.
Дональд Трамп отметил в нтервью радиоведущему Хью Хьюитту, что ему хотелось бы узнать, что находится внутри коробок, которые хранит глава Штатов.
Политик, комментируя расследование против себя самого по делу о хранении секретных документов в его особнаяке в штате Флорида, вновь подчеркнул, что ничего плохого не сделал.