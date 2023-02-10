Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: телеканал Fox Soul отменил интервью с Байденом без объяснения причин

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10 февраля 2023, 20:59

Президент США Джо Байден, Jacqueline Martin - Pool via CNP / globallookpress.com

Телеканал Fox Soul внезапно отменил интервью с президентом США Джо Байденом, не объясняя причины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В своём Twitter-аккаунте Жан-Пьер написала, что Байден очень ждал этого интервью, чтобы обсудить важные события за последнее время. Тем не менее корпорация Fox Corp, которой принадлежит телеканал Fox Soul, попросила об отмене этого интервью, сообщила пресс-секретарь, оставив данное решение без комментариев.

Ранее Байден заявил, что пока не готов принять решение о своем участии в выборах президента США 2024 года.