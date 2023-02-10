GT: передача истребителей Украине вызовет эскалацию конфликта и распространит его на всю Европу

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10 февраля 2023, 17:44

Истребитель F-16, Nicolas Maeterlinck / globallookpress.com

Опрошенные Global Times эксперты заявили, что вооружение Украины истребителями может расширить конфликт на всю Европу. Москва будет вынуждена резко отреагировать на этот шаг, а также ускорить разработку более современного оружия, считают аналитики.

По мнению китайского военного эксперта Сун Чжунпина, именно Великобритания первой поставит истребители Киеву, показав пример другим странам. Он также отметил, что это приведёт к прямому участию НАТО в конфликте на Украине, так как пилотам Североатлантического альянса придётся помогать готовить самолёты к боевым действиям.

Также, эксперты считают, что истребители вряд ли получится разместить на украинской территории, для этого придётся задействовать авиабазы соседних государств, например, Польши. Это сделает европейские страны прямыми участниками конфликта на Украине.

Ранее Макрон заявил, что истребители ни при каких обстоятельствах не могут быть поставлены Украине в ближайшие недели.