Делегация Палаты представителей Нидерландов посетила Киев

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7 февраля 2023, 19:23 Источник: РИА "Новости"

флаг Нидерландов, unsplash.com/photos/mHueXUa4x0s

Делегация Палаты представителей Нидерландов в понедельник, 6 февраля, посетила с визитом столицу Украины Киев. Соответствующую информацию предоставила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Согласно последним данным, вчера членов голландского парламента принял заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква. Он выразил Амстердаму благодарность за помощь Киеву, а также попросил предоставить украинской стороне больше оружия.

Кроме того, Жовква обсудил с парламентариями, прибывшими из Нидерландов, возможность вступления Украины в Европейский союз.