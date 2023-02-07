Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Делегация Палаты представителей Нидерландов посетила Киев

, 19:23 Источник: РИА "Новости"

Делегация Палаты представителей Нидерландов посетила Киев
флаг Нидерландов, unsplash.com/photos/mHueXUa4x0s

Делегация Палаты представителей Нидерландов в понедельник, 6 февраля, посетила с визитом столицу Украины Киев. Соответствующую информацию предоставила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Согласно последним данным, вчера членов голландского парламента принял заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква. Он выразил Амстердаму благодарность за помощь Киеву, а также попросил предоставить украинской стороне больше оружия.

Кроме того, Жовква обсудил с парламентариями, прибывшими из Нидерландов, возможность вступления Украины в Европейский союз.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram