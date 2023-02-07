Пять человек пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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7 февраля 2023, 19:08 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщил, что согласно последним данным, пять человек получили ранения при обстреле дома в Донецке.

Уточняется, что в 11.40 вторника, 7 февраля, в результате обстрела Кировского района города пострадали четыре женщины 1986, 1960, 1956 и 1974 годов рождения, а также один мужчина 1963 года рождения.

К настоящему моменту установлено, что обстрел производился украинскими войсками со стороны населенного пункта Желанное Первое посредством артиллерии калибром 155 миллиметров.