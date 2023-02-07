Эксперты Совбеза ООН не обнаружили подтверждений заявлениям США о поставках оружия из Северной Кореи в Россию

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7 февраля 2023, 18:21 Источник: РИА "Новости"

ООН, unsplash.com/photos/yfXhqAW5X0c

Во вторник, 7 февраля, стало известно, что эксперты санкционного комитета Совета Безопасности ООН по КНДР не обнаружили подтверждений заявлениям США о поставках оружия из Северной Кореи в РФ.

Дипломатический источник, ссылаясь на доклад, отметил, что эксперты не нашли никаких доказательств того, что обвинения американской стороны по вопросу поставок оружия Пхеньяном Москве имеют под собой основания.

Инсайдер уточнил, что специалисты ранее предоставили в санкционный комитет Совбеза Организации Объединенных Наций регулярный доклад, являющийся конфиденциальным.