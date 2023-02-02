Лавров, комментируя якобы помощь КНДР и Ирана с оружием, заявил, что ВПК в России работает

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2 февраля 2023, 12:44 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в четверг, 2 февраля, прокомментировал заявления о том, что КНДР и Иран якобы помогают Москве с вооружениями.

В рамках разговора с представителями средств массовой информации Сергей Лавров подчеркнул, что в настоящий момент страны Запада обвиняют то Северную Корею, то Иран, то "еще кого-то" в том, что они якобы оказывают российской стороне помощь с вооружениями.

Министр иностранных дел РФ отметил, что в стране работает военно-промышленный комплекс. "Все будет хорошо", – заключил дипломат.