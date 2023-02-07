В 2023 году фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Меркурий» войдут в боевой состав ВМФ

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7 февраля 2023, 17:41 Источник: РИА "Новости"

фрегат "Адмирал Головко", сайт МО РФ

В Минобороны РФ сообщили, что фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" и корвет проекта 20380 "Меркурий" в 2023 году завершат испытания и войдут в боевой состав Северного и Черноморского флотов.

Ранее сегодня главком Военно-морского флота адмирал Николай Евменов заслушал доклады руководства "Северной верфи" и начальников профильных органов управления главного командования ВМФ о процессе проведения испытаний кораблей.

Предполагается, что уже в этом году фрегат "Адмирал Головко" будет включен в состав Северного флота, а корвет "Меркурий" войдет в состав надводной составляющей Черноморского флота.