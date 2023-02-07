Представитель МИД Сергей Беляев: Россия нарастит военные силы на северо-западе из-за будущего вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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7 февраля 2023, 16:36

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Oberhaeuser via imago-images / globallookpress.com

Российская Федерация нарастит свои военные силы на северо-западе из-за будущего присоединения Хельсинки и Стокгольма к НАТО. С соответствующим заявлением в разговоре с журналистами выступил Сергей Беляев, глава Второго Европейского департамента внешнеполитического ведомства РФ.

«Сейчас, безусловно, нашим военным придется размещать там дополнительные силы, учитывая те угрозы, которые будут из Финляндии и Швеции на нас распространяться», — отметил, в частности, представитель МИД, ставший собеседником телевизионного канала RTVI.

Ранее агентство Bloomberg проинформировало, что парламент Турции может до ухода на каникулы в середине следующего месяца одобрить заявку Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.