Аргументы Недели → Политика 13+

7 февраля 2023, 13:26

Фото: Global Look Press

Украинские потери только за январь составили свыше 6,5 тыс военных, также уничтожены 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 БПЛА, 341 танк и других боевых бронированных машин, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня.

В интересах Минобороны России создается спутниковая система всепогодного дистанционного зондирования Земли, идут опытно-конструкторские работы.

Украина понимает невозможность победить Россию военным путем, поэтому продолжает тактику устрашения, нанося удары по мирному населению.

США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт на Украине поставками тяжелого наступательного вооружения;

США и их союзники открыто призывают Украину захватывать территории РФ.

Действия США и их союзников втягивают страны НАТО в конфликт в зоне спецоперации и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации.

РФ обеспечит безопасность граждан новых регионов и украинцев от геноцида Киева.