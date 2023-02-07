Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: «Количество потерь ВСУ занижены больше, чем в два раза»

Аргументы Недели → Политика 13+

7 февраля 2023, 12:41 Антон Николаев,

Апти Алаудинов. Фото: Telegram

Апти Алаудинов утверждает, что потери украинской армии сильно занижены. Об этом он сказал в эфире программы «60 минут», передает издание «Аргументы недели».

«Я скажу, что цифры почти в два раза занижены, насколько я знаю. Если говорить о потерях украинской армии, то там, что ли, 157 тыс. чел. Но реально эта цифра такова, что она даже больше, чем в два раза. Они считают только те тела, которые они забрали с передовой. Тела, которые еще валяются, которые нами захоронены в братских могилах, их так много, что, наверное, соотношение будет намного больше, чем те тела, которые они забрали».

Алаудинов также уверен, что в зоне СВО воюют профессиональные кадровые военные блока НАТО:

«Что касается наемников, то нам надо остановиться на том, что это не наемники, а профессиональные военные блока НАТО. Если бы это были профессиональные наемники, то я не думаю, что за тело одного наемника были бы такие баталии, что клали бы сотни украинских бойцов, чтобы вытащить тело одного наемника. Говорить о количестве в 3 тыс. уничтоженных представителей блока НАТО, наверное, это тоже было бы слишком малым количеством. Мы фиксировали, что в один период они сюда хлынули тысячами на передовую, но понеся потери, они ретировались. Сейчас есть кадровые военные, которых запихивают во все точки, где они не могут удержать свои позиции, - Угладрское направление, Артемовское направление, а также наш фланг - Кременная-Сватово».

Накануне Минобороны РФ заявило об уничтожении за пошедшие сутки до 90 военных ВСУ на донецком направлении.