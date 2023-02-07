Сенатор Пушков о решении Германии дать танки Украине: сравнения с событиями Второй мировой неизбежны, что бы ни говорили в Берлине

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7 февраля 2023, 12:06

Сенатор Алексей Пушков, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Член российского Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя решение Германии поставить танки Украине, отметил, что сравнения с событиями Второй мировой неизбежны, что бы ни говорили в Берлине. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале отечественного сенатора.

«Сравнения с событиями Второй мировой неизбежны, что бы ни говорили в Берлине. Такие сравнения проводим не только мы — их проводят повсюду», — написал, в частности, Пушков.

Он указал на то, что британское издание Daily Mail усмотрело в будущем появлении немецких бронемашин на украинской территории «пугающее эхо» танкового сражения, произошедшего на Курской дуге в 1943 году.

Москва с 24 февраля 2022-го проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «просто хотелками» разговоры про реализацию на Украине «корейского сценария».