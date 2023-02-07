РИА Новости: посол Эстонии Лайдре покинул свою московскую резиденцию утром 7 февраля

Аргументы Недели → Политика 13+

7 февраля 2023, 11:54 Источник: РИА Новости

Маргус Лайдре и Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Эстонский посол в РФ Маргус Лайдре покинул свою резиденцию в Москве рано утром 7 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Как утверждает собеседник агентства, Лайдре уехал из своей резиденции, которая располагается в Малом Кисловском переулке, на одном легковом автомобиле. Одновременно с выездом дипломата из России Эстонию 7 февраля должен покинуть российский посол Владимир Липаев.

Ранее российский МИД сообщил об ухудшении дипломатических отношений с Таллином. Лайдре был вызван в МИД РФ 23 января, где ему объявили о необходимости покинуть страну 7 февраля 2023 года.