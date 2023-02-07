WP: Многие конгрессмены-республиканцы выступают за передачу России части Украины для прекращения конфликта

Аргументы Недели → Политика 13+

7 февраля 2023, 11:47 Источник: РИА Новости

Представители республиканской партии в конгрессе США выступают за отказ Украины от части территорий в пользу России для окончания конфликта. Об этом пишет политический обозреватель Аарон Блейк в статье для американской газеты The Washington Post.



В проведенном Институтом Гэллапа опросе общественного мнения, на который ссылается издание, отмечается «растущее желание республиканцев отдать часть Украины России ради окончания конфликта. Около половины из них выступили за такое решение».

Издание приводит слова конгрессменов: «Мы должны прекратить финансировать украинскую армию и точка».

По мнению автора статьи, более половины представителей республиканской партии в конгрессе США выступают против предоставления оружия ВСУ, считая, что США делают «слишком много» для Киева.











