GT: в случае размещения ракет США в Японии от Китая может последовать стратегический ответ

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7 февраля 2023, 10:58

Фото: U.S. Army / Keystone Press Agency / globallookpress.com

Китайская газета Global Times сообщила, что КНР может дать соответствующий ответ на размещение ракет США в Японии.

Ракеты на японских островах буду предоставлять угрозу для Китая, России и Северной Кореи, это рискованный и провокационный шаг со стороны США. Если он будет выполнен, Пекин сможет предпринять стратегические действия в ответ. Об этом сообщил китайский военный аналитик Сун Чжунпин.

Ранее американский сенатор заявил, что Китай должен призвать Россию прекратить СВО на Украине, если хочет загладить ситуацию с инцидентом с аэростатом.