Байден: Вашингтон четко донес до Пекина, какие меры намеревался принять против аэростата КНР, обнаруженного над США

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7 февраля 2023, 08:43

Президент США Джо Байден, CNP/AdMedia / globallookpress.com

Вашингтон четко донес до Пекина, какие меры планировал принять против аэростата КНР, который был обнаружен некоторое время назад в воздушном пространстве США. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил американский президент Джо Байден.

«Власти США четко донесли до Пекина, какие меры Вашингтон намеревался принять в отношении китайского аэростата, зафиксированного над континентальной частью Соединенных Штатов, заявил Джо Байден», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее, оборонное ведомство КНР назвало чрезмерной реакцией применение американской стороной военной силы против гражданского летательного аппарата.