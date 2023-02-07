Арестович заявил о готовности стран Запада разделить Украину по «корейскому сценарию»

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7 февраля 2023, 08:32

Флаг Украины, Pavlo Palamarchuk / globallookpress.com

Экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович выступил с заявлением о готовности западных государств разделить территорию бывшей советской республики по «корейскому сценарию». Об этом информирует ТАСС.

«Украина не имеет сил для победы, поэтому страны Запада готовы реализовать в регионе концепцию "двух Корей", считает бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, советник врио руководителя ДНР Яг Гагин рассказал, что подконтрольные киевской стороне силы в городе Угледаре расстреляли группу, предположительно, польских наемников.