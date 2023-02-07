Премьер-министр Японии Кисида заявил о желании заключить мирный договор с Россией

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7 февраля 2023, 07:45

Kremlin Pool/Global Look Press

На ежегодном «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий» премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство страны хотело бы заключить мирный договор с Россией. Его отсутствие вот уже 77 лет после Второй мировой войны Япония считает «крайне прискорбным».

Премьер-министр сказал, что Япония твёрдо намерена решить территориальный вопрос по Курильским островам, которые у них называют «северными территориями», и заключить мирный договор. Токио считает прискорбным отсутствие мирного соглашения и договорённостей по спорному вопросу спустя 77 лет после окончания войны, поэтому Страна восходящего солнца готова идти на диалог, несмотря на тяжёлые отношения с Россией.

«Общенациональные митинги за возвращение северных территорий» проходят каждый год по решению правительства Японии в 1981. Мероприятие призвано проводить 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом русско-японском договоре.

Россия и Япония уже многие годы ведут переговоры для подведения итогов Второй мировой войны, которые бы устраивали обе страны. Камнем преткновения стала южная часть Курил, из-за которой странам до сих пор не удаётся создать мирное соглашение, устанавливающее права на территории.