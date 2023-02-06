Кирби заявил, что США не намерены возвращать Китаю обломки сбитого аэростата

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6 февраля 2023, 21:41 Источник: РИА "Новости"

координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Julia Nikhinson / globallookpress.com

Координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби в понедельник заявил, что США не намерены возвращать китайской стороне обломки сбитого аэростата.

Джон Кирби сегодня в рамках брифинга подчеркнул, что не располагает данными о подобных намерениях или планах американских властей.

Напомним, в минувшую субботу над Атлантическим океаном у побережья штата Южная Каролина был сбит воздушный шар, который, по мнению Вашингтона, использовался Пекином в разведывательных целях. Китайская сторона в свою очередь утверждает, что аэростат имел гражданское назначение и использовался для проведения метеорологических исследований.