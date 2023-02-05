Министр транспорта США не исключил, что Вашингтон введет санкции в отношении Китая после инцидента с аэростатом

Появление китайского аэростата в воздушном пространстве США является нарушением суверенитета, поэтому не исключено, что вслед за этим последуют санкции в отношении КНР. Об этом в эфире телеканала CNN в воскресенье заявил министр транспорта Пит Буттеджадж.
Отвечая на вопрос журналистов о том, каких последствий инцидента можно ожидать и будут ли введены санкции, министр подчеркнул, что вход аэростата в воздушное пространство страны является «неприемлемым» нарушением суверенитета США.
«Я думаю, вы можете ожидать, что любое дальнейшее развитие событий будет надлежащим в ответ на то, что произошло», - сказал Буттеджадж.
Ранее Китай заявил, что оставляет за собой право ответить Вашингтону в случае возникновения ситуаций, подобных атаке на аэростат.