Министр транспорта США не исключил, что Вашингтон введет санкции в отношении Китая после инцидента с аэростатом

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5 февраля 2023, 19:30 Источник: ТАСС

Министр транспорта США Пит Буттеджадж. Фото: Lev Radin/globallook.com

Появление китайского аэростата в воздушном пространстве США является нарушением суверенитета, поэтому не исключено, что вслед за этим последуют санкции в отношении КНР. Об этом в эфире телеканала CNN в воскресенье заявил министр транспорта Пит Буттеджадж.

Отвечая на вопрос журналистов о том, каких последствий инцидента можно ожидать и будут ли введены санкции, министр подчеркнул, что вход аэростата в воздушное пространство страны является «неприемлемым» нарушением суверенитета США.

«Я думаю, вы можете ожидать, что любое дальнейшее развитие событий будет надлежащим в ответ на то, что произошло», - сказал Буттеджадж.

Ранее Китай заявил, что оставляет за собой право ответить Вашингтону в случае возникновения ситуаций, подобных атаке на аэростат.