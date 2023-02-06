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В Совете ЕС одобрили проект соглашения по сотрудничеству Европейского оборонного агентства и Пентагона

, 20:05 Источник: РИА "Новости"

В Совете ЕС одобрили проект соглашения по сотрудничеству Европейского оборонного агентства и Пентагона
флаги Евросоюза, unsplash.com/photos/HL4LEIyGEYU

В понедельник, 6 февраля, стало известно, что Совет Европейского союза одобрил проект административного соглашения между Европейским оборонным агентством и Пентагоном по углублению сотрудничества.

В заявлении Совета отмечается, что цель вышеуказанного соглашения – создание базы для обмена информацией между Европейским оборонным агентством и Пентагоном, а также для изучения возможностей сотрудничества между двумя структурами.

Предполагается, что на начальном этапе объем совместной работы охватит форум для обмена информацией и диалога в сфере обороны, консультации регистрации химвеществ, военной мобильности и цепочек поставок.

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