В Совете ЕС одобрили проект соглашения по сотрудничеству Европейского оборонного агентства и Пентагона

В понедельник, 6 февраля, стало известно, что Совет Европейского союза одобрил проект административного соглашения между Европейским оборонным агентством и Пентагоном по углублению сотрудничества.
В заявлении Совета отмечается, что цель вышеуказанного соглашения – создание базы для обмена информацией между Европейским оборонным агентством и Пентагоном, а также для изучения возможностей сотрудничества между двумя структурами.
Предполагается, что на начальном этапе объем совместной работы охватит форум для обмена информацией и диалога в сфере обороны, консультации регистрации химвеществ, военной мобильности и цепочек поставок.