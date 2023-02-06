Путин и Асад обсудили ликвидацию последствий землетрясения на территории Сирии

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6 февраля 2023, 16:35 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, The Kremlin Moscow

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 6 февраля, провел телефонный разговор с главой Сирии Башаром Асадом. Данную информацию предоставили сегодня в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин в рамках беседы с Башаром Асадом выразил искренние соболезнования в связи с последствиями землетрясения, которое ранее сегодня произошло на севере Сирии и привело к многочисленным жертвам. Президент России предложил оказать сирийской стороне помощь в ликвидации последствий подземных толчков.

Известно, что Асад с благодарность принял вышеуказанное предложение, вследствие чего сотрудники МЧС РФ в ближайшие часы отправятся на территорию Сирии.