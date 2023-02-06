Представительство ДНР: ВСУ еще раз обстреляли Донецк «натовскими» снарядами

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6 февраля 2023, 16:25

Tsitsagi Nikita/news.ru via globallookpress.com

Сегодня днем, 6 февраля представительство ДНР по СЦКК в своем телеграм-канале во второй раз сообщило об обстреле пятью снарядами с калибром в 155 миллиметров, которое совершили Вооруженные силы Украины.

Ведомство добавляем, что выпуск снарядив был зафиксирован в 14:55 по московскому времени в направлении намеленного пункта Галициновка.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о необходимости усиления системы ПВО в регионе из-за возможным поставок Украине дальнобойных снарядов.