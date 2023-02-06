Пушилин: систему ПВО в ДНР стоит усилить из-за планов о передаче Киеву дальнобойных снарядов

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6 февраля 2023, 14:09

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Систему противовоздушной обороны, которая находится на территории Донецкой народной республики стоит усилить из-за высказываний США о возможной передаче Украине дальнобойных снарядов. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он добавил, что необходимо подвинуть противника еще дальше от границ республики. Это нужно для лишения физической возможности доставать до населенных пунктов.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что страна еще не приняла окончательного решения о передаче вооружения для поддержки Украины.