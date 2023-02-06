В США демократы ищут способы переизбрать Байдена

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6 февраля 2023, 12:55 Источник: ng.ru

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP / globallookpress.com

Демократическая партия США изменила процедуру проведения внутрипартийных выборов кандидата в президенты. Руководство демократов считает, что 80-летний Джо Байден должен выиграть и у внутрипартийной оппозиции, и у кандидата от республиканцев.

Изменения коснулись календаря проведения внутрипартийного голосования по штатам. Ранее кандидатов в президенты от обеих партий сначала определяли демократы и республиканцы Айовы, потом – в Нью-Гемпшире, затем – в Неваде, далее – в Южной Каролине. После этого проходил супервторник: так называют голосование сразу в целом ряде штатов. Далее голосовали во всех США.

Известно, что первые голосования задают тон всей избирательной кампании. В 2020 году Байден проиграл в Айове, а удача ему впервые улыбнулась только при голосовании в Южной Каролине. Супервторник тоже оказался для Байдена очень успешным - он выиграл в более чем половине из 14 штатов. В этот раз руководство демократов решило не рисковать, и первым штатом, где пройдет внутрипартийное голосование, намечена именно Южная Каролина.

Тем временем Джо Байден остаётся непопулярным даже среди своих однопартийцев. Согласно опросам, и республиканцы, и демократы не хотят, чтобы старик вновь стал президентом США.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что демократы «пускаются на авантюру».

«Такой календарь голосований – это четкий сигнал однопартийцам, что Байден безальтернативен и что партия должна работать на его победу. А если он не сможет участвовать в выборах? Возраст плюс компромат, связанный с его сыном Хантером, о котором республиканцы будут, конечно, все время напоминать, – все это может сказаться. Тогда ведь будет кризисная ситуация не только в партии, но и во всей политической системе США», - отметил эксперт.

О своём намерении идти на новый срок Байден может объявить уже 7 февраля - в тот день, когда он выступит перед Конгрессом с ежегодным посланием «О положении страны».



