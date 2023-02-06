Депутат Вассерман: отдых российских чиновников за границей во время СВО является глупым делом

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6 февраля 2023, 12:15 Источник: Народные Новости

Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Выезд на отдых за границу российских госслужащих в условиях чрезвычайных обстоятельств является делом глупым. Об этом во время беседы с изданием «Народные Новости» рассказал депутат Государственной думы Российской Федерации Анатолий Вассерман.

Согласно словам парламентария, в настоящее время любому гражданину России в принципе опасно выезжать за рубеж, потому что почти каждый третий иностранец негативно настроен в отношении россиян.

Вассерман также отметил, что в современных условиях глобального противостояния велика вероятность того, что против любого российского жителя может быть совершена провокация или насильственное преступление за границей.