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Губернатор Курской области Старовойтов заявил о создании народной дружины под его предводительством

, 11:58

Губернатор Курской области Старовойтов заявил о создании народной дружины под его предводительством
Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Губернатор Курской области Роман Старовойт возглавит сформированную народную дружину, которая будет служить фундаментом обороны в случае переноса конфликта в регион. Об этом политик сообщил на оперативном совещании.

По словам Стровойта дружина будет служить содействием патрулированию приграничных районов, критически важной инфраструктуры, а также станет основой обороны в случае вооруженного вторжения. Губернатор лично возглавит добровольную народную дружину Курской области.

Ранее Старовойт сообщал, что в Курскую область прибудут дополнительные силы для обеспечения безопасности.

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