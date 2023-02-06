Губернатор Курской области Старовойтов заявил о создании народной дружины под его предводительством

Аргументы Недели → Политика 13+

6 февраля 2023, 11:58

Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Губернатор Курской области Роман Старовойт возглавит сформированную народную дружину, которая будет служить фундаментом обороны в случае переноса конфликта в регион. Об этом политик сообщил на оперативном совещании.

По словам Стровойта дружина будет служить содействием патрулированию приграничных районов, критически важной инфраструктуры, а также станет основой обороны в случае вооруженного вторжения. Губернатор лично возглавит добровольную народную дружину Курской области.

Ранее Старовойт сообщал, что в Курскую область прибудут дополнительные силы для обеспечения безопасности.



