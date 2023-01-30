Губернатор Курской области Старовойт заявил, что в регион прибудут дополнительные силы для обеспечения безопасности

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30 января 2023, 17:43 Источник: РИА "Новости"

Роман Старовойт, Kremlin Pool/globallookpress.com

Губернатор Курской области Роман Старовойт в понедельник заявил, что на территорию региона прибудут дополнительные силы и средства в целях защиты государственной границы и обеспечения безопасности.

Роман Старовойт уточнил, что дополнительный контингент прибудет в Курскую область уже в ближайшие несколько дней.

По словам губернатора региона, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению сил и средств, чтобы военные как можно скорее могли приступить к выполнению задач по защите госграницы, а также обеспечению безопасности области.