Губернатор Курской области Старовойт заявил, что в регион прибудут дополнительные силы для обеспечения безопасности

Губернатор Курской области Роман Старовойт в понедельник заявил, что на территорию региона прибудут дополнительные силы и средства в целях защиты государственной границы и обеспечения безопасности.
Роман Старовойт уточнил, что дополнительный контингент прибудет в Курскую область уже в ближайшие несколько дней.
По словам губернатора региона, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению сил и средств, чтобы военные как можно скорее могли приступить к выполнению задач по защите госграницы, а также обеспечению безопасности области.