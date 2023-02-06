Политолог Марков: проведенные ФБР обыски в резиденции Байдена являются спланированной акцией

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6 февраля 2023, 07:30 Источник: Вечерняя Москва

CNP/AdMedia / globallookpress.com

Проведенные сотрудниками ФБР обыски в резиденции президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена являются частью кампании по его устранению из предстоящей гонки за пост президента страны в 2024 году. Об этом во время беседы с изданием «Вечерняя Москва» рассказал политолог Сергей Марков.

По мнению эксперта, обыски были подстроены Демократической партией, в которой состоит и сам Байден. Он добавил, что партия преследовала цель выставить американского лидера «нелицеприятным стариком, которому есть что скрывать».

«Демократы осознали, что действующий президент со своей деменцией тянет их партию и страну ко дну», - заключил Марков.