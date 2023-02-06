МИД Японии: страна присоединилась к введению лимита цен на российские нефтепродукты

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6 февраля 2023, 07:59 Источник: РИА Новости

Добыча нефти, Zamir Usmanov / globallookpress.com

Токио также вводит предельный лимит цен на нефтепродукты из России. Об этом сообщает МИД Японии.

Как отмечается в сообщении ведомства, меры вводятся в связи с ситуацией на Украине и в качестве солидарности с предпринимаемыми международным сообществом усилиями для «решения этой проблемы».

Согласно этим мерам, Япония запрещает импорт нефти и нефтепродуктов из РФ, цена которых является выше предельной.

«Для дорогостоящих нефтепродуктов – 100 американских долларов за баррель, для нефтепродуктов с низкой ценой – 40 американских долларов за баррель», - уточняет МИД. Решение вступает в силу 6 февраля.

Ранее глава японского МИД и генсек НАТО обсудили антироссийские санкции и ситуацию вокруг Украины.