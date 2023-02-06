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Замглавы МИД КНР Фэн: уничтожение аэростата нанесло ущерб отношениям Китая и США

, 07:28

Замглавы МИД КНР Фэн: уничтожение аэростата нанесло ущерб отношениям Китая и США
Флаги КНР и США, Dwi Anoraganingrum/imago stock&people

США нанесли ущерб процессу стабилизации американо-китайских отношений, сбив принадлежащий КНР аэростат. Об этом заявил замглавы МИД Китая Се Фэн.

«Действия США оказали серьезное влияние и нанесли ущерб усилиям обеих сторон в процессе по стабилизации китайско-американских отношений», - передает заявление дипломата CCTV.

По словам Се Фэна, КНР протестует и призывает Штаты не осуществлять действий, которые могли бы противоречить интересам Пекина и усилить напряженность. Министр подчеркнул, что китайские власти намерены решительно отстаивать достоинство государства и будут предпринимать для этого все необходимые действия.

Операцию по уничтожению аэростата проводили у побережья Северной Каролины, трансляцию вел телеканал Fox News.

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