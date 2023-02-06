Политолог Журавлев: Брюсселю невыгодно вступление Украины в ЕС

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6 февраля 2023, 05:40 Источник: Вечерняя Москва

Philipp von Ditfurth / globallookpress.com

Вступление Украины в Европейский союз невыгодно Брюсселю с точки зрения экономики, ведь в настоящее время она переживает не лучшее время. Об этом во время беседы с изданием «Вечерняя Москва» рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Согласно словам эксперта, интеграция Украины в Евросоюз обяжет Брюссель поднять уровень жизни в стране до общеевропейского. Для достижения этой цели необходимы огромные ресурсы, которых в настоящее время в ЕС нет.

Как отметил Журавлев, у стран-участниц Европейского союза нет желания платить за повышение уровня жизни на Украине, как нет его и европейских граждан.