Зеленский утвердил санкции против российской атомной отрасли

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5 февраля 2023, 23:02

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: The Presidential Office of Ukraine/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил санкции против российской атомной отрасли. Рестрикции затронут «Росатом» и его дочек.

Как сообщает РБК, в списке 200 юридических лиц, среди которых, в частности, ФГУП «Запорожская АЭС». При этом Зеленский в своем телеграм-канале пообещал, что это «не последнее решение» по российской атомной отрасли и Киев будет работать над тем, чтобы санкции в отношении нее стали «глобальными».

По его словам, Россия использует отрасль как инструмент давления на другие государства и создания угроз их суверенитету.

«Все это причины для того, чтобы атомная отрасль России была под глобальными санкциями. И мы работаем над этим с нашими партнерами», - написал Зеленский.

Ранее президент Украины высказал сожаление по поводу того, что «санкционный темп» замедлился, а у России получается быстро адаптироваться к рестрикциям.