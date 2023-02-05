Лавров прибыл с рабочим визитом в Багдад

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5 февраля 2023, 20:50 Источник: ТАСС

Сергей Лавров по прибытии в Багдад. Фото: Мария Захарова.

Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в воскресенье с визитом в Ирак. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Как сообщает ТАСС, иракская столица Багдад — первый пункт поездки Лаврова. После этого он посетит с рабочими визитами Мали, Мавританию и Судан.

В Багдаде у главы российского внешнеполитического ведомства запланированы встречи с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом, премьер-министром Мухаммедом ас-Судани, председателем Совета представителей Ирака Мухаммедом аль-Халбуси и министром иностранных дел Фуадом Хусейном.

Напомним, в конце января Лавров совершил африканское турне.