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Financial Times: теплый прием Лаврова в Африке демонстрирует, что Западу не удалось изолировать Россию

, 14:00 Источник: РИА "Новости"

Financial Times: теплый прием Лаврова в Африке демонстрирует, что Западу не удалось изолировать Россию
глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Издание Financial Times выразило мнение, что теплый прием главы МИД РФ Сергея Лаврова во время его визита в страны Африки, в частности, в ЮАР, показывает, что Запад не смог изолировать Россию.

Журналисты обратили внимание на то, что улыбки и заявления министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор в ходе встречи с Сергеем Лавровым продемонстрировали, что страна после решения западных государств предоставить танки Киеву стала менее склонна к критике действий Москвы по ситуации на Украине.

В материале говорится, что слова Наледи Пандор являются сигналом для союзников Украины о том, что РФ далека от изоляции.

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