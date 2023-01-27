Financial Times: теплый прием Лаврова в Африке демонстрирует, что Западу не удалось изолировать Россию

Издание Financial Times выразило мнение, что теплый прием главы МИД РФ Сергея Лаврова во время его визита в страны Африки, в частности, в ЮАР, показывает, что Запад не смог изолировать Россию.
Журналисты обратили внимание на то, что улыбки и заявления министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор в ходе встречи с Сергеем Лавровым продемонстрировали, что страна после решения западных государств предоставить танки Киеву стала менее склонна к критике действий Москвы по ситуации на Украине.
В материале говорится, что слова Наледи Пандор являются сигналом для союзников Украины о том, что РФ далека от изоляции.