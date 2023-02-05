Резников пообещал не использовать дальнобойные снаряды для ударов по территории России, однако к Крыму это не относится

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5 февраля 2023, 18:29 Источник: ТАСС

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Nina Liashonok/globallook.com

Киев не будет использовать для ударов по российским территориям американские дальнобойные снаряды. Об этом в ходе пресс-конференции в воскресенье сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

На этой неделе США одобрили пакет военной помощи Украине на 2,2 млрд долларов. В него, в частности, вошли снаряды с дальностью 150 км.

«Мы всегда официально заявляем нашим партнерам, что не будем использовать оружие, предоставленное иностранными партнерами, для обстрела российской территории. Мы стреляем только по российским подразделениям на временно оккупированной украинской территории», - заявил он.

При этом «временно оккупированными территориями» Украина считает Крым, республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую области.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о скорой отставке Резникова.