Экс-депутат Кива вслед за прогнозом об отставке министра обороны Украины Резникова предрек увольнение главы контрразведки Поклада

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5 февраля 2023, 16:15

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, фото из его Telegram-канала

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива вслед за прогнозом об отставке украинского министра обороны Алексея Резникова предрек увольнение главы контрразведки страны Александра Поклада. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале экс-парламентария.

«Следующий — генерал контрразведки Украины Александр Поклад, с вещами на выход… Поклад — ставленник народного депутата от ОПЗЖ, экс-главы администрации президента Януковича Сергея Левочкина», — говорится в посте, который разместил Кива.

Накануне политик высказал утверждение, согласно которому Резников написал заявление об отставке. Позже информацию о будущем уходе чиновника с должности руководителя министерства обороны подтвердил действующий депутат Рады Алексей Гончаренко. При этом он отметил, что Резников получит назначение, связанное с офисом президента Владимира Зеленского.