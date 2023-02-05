Пушков о планах Трасс вернуться в политику: экс-премьер Британии все провалила, но сейчас на Западе компетентность не сильно нужна

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5 февраля 2023, 15:39

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, Steve Taylor / globallookpress.com

Бывший руководитель правительства Соединенного Королевства Лиз Трасс все провалила, однако в настоящий момент на Западе компетентность не сильно нужна. Так представитель российского Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал планы Трасс вернуться в политику.

«Стартовые позиции у нее плохие, но напора хоть отбавляй. Ни в чем не разбирается, ничего не знает, все провалила, но сейчас в западной политике компетентность не сильно нужна. Сейчас там времена демагогии, наглости и угроз», — говорится, в частности, в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного сенатора.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание The Times написало, что Лиз Трасс планирует указать на ошибочность экономического курса, реализуемого действующим премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.