The Times: два бывших премьера Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс планируют вернуться в большую политику

Аргументы Недели → Политика 13+

4 февраля 2023, 16:23

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, Wiktor Szymanowicz / globallookpress.com

Два бывших руководителя правительства Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс планируют вернуться в большую политику. Соответствующая информация, как пишет Telegram-канал «RT на русском», оказалась в распоряжении издания The Times.

«Борис Джонсон и Лиз Трасс планируют возвращение в большую политику, сообщает The Times», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении британских журналистов, Трасс намерена указывать на ошибочность экономического курса действующего премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

Как сообщалось ранее в субботу, Джонсон поведал, что ряд его советников и членов кабмина выступали против передачи украинской стороне систем NLAW еще до начала российской специальной операции.