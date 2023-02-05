Экс-премьер Израиля Беннет: конфликт на Украине произошёл вследствие планов Киева вступить в НАТО

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5 февраля 2023, 14:40

премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com

В подкасте-интервью на своём YouTube-канале бывший премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что конфликт на Украине случился из-за стремления Киева вступить в НАТО.

Когда Беннет был посредником между Россией и Украиной он узнал, что Зеленский в начале СВО изъявил желание отказаться от планов вступить в НАТО. Однако, Запад не позволил вести переговоры с РФ, рассказал бывший премьер.

Ранее Беннет заявил, что перед тем, как Запад прервал переговоры России и Украины, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения о перемирии.