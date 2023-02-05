Беннет: перед тем как Запад прервал переговоры России и Украины, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения о перемирии

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5 февраля 2023, 13:08

Российско-украинские переговоры в феврале 2022 года, Belarusian Foreign Ministry / globallookpress.com

Перед тем как западные страны прервали переговоры между Российской Федерацией и Украиной, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения о перемирии. С соответствующим заявлением выступил бывший руководитель правительства еврейского государства Нафтали Беннет, передает РИА Новости.

«Перед тем как Запад прервал переговоры России и Украины, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения о перемирии, заявил экс-премьер Израиля Беннет», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова отметила, что она сильно сомневается в адекватности главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сказавшего, что в ЕС не думают над отправкой своих военнослужащих на украинскую территорию.