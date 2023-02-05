Кадыров заявил, что его смешат обвинения в том, что, назначая родственников на руководящие посты в Чечне, он нарушает закон

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5 февраля 2023, 12:53

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Рамзан Кадыров сделал заявление, что его смешат обвинения в том, что, назначая своих родственников на руководящие должности в Чечне, он нарушает действующее законодательство. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале главы российского региона.

«Различные "политологи" и "эксперты" (именно в кавычках) любят рассуждать о Законе, когда дело касается моих родственников-госслужащих», — говорится, в частности, в процитированном посте.

По словам Кадырова, обвинения в нарушении закона смешат его. Политический деятель заверил, что в возглавляемой им республике «закон превыше всего».

Также Кадыров отметил, что с его родственников «в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше». Им необходимо доказывать, что они работают не благодаря чеченскому лидеру, а вопреки, указывается в публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Рамзан Кадыров представил нового вице-премьера Чечни — своего 26-летнего племянника Хамзата.