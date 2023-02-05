Военный эксперт Дандыкин: «ВСУ перед отступлением уничтожают все, что могут уничтожить»

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5 февраля 2023, 12:04 Источник: Радио 1

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

Российские военные продвинулись на Запорожском направлении и заняли еще несколько населенных пунктов. Об этом во время беседы с изданием «Радио 1» рассказал военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Согласно словам специалиста, на Запорожское направление украинские военные перебрасывают свои резервы аж из Артемовска, при отступлении закрепляясь в жилых домах с гражданскими.

Как отметил Дандыкин, Вооруженные силы Украины перед своим отступлением целенаправленно разрушают социальные объекты, напоминая подобными действиями войска фашистской Германии времен Второй мировой войны.

«Это тактика выжженной земли, один к одному. Перед началом Сталинградской битвы фашисты сожгли город. Сейчас мы видим такое же отношение», - заключил эксперт.