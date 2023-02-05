Арестович: армия России в ближайшие два-три месяца может взять под контроль всю территорию ДНР

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5 февраля 2023, 11:47

Evgen Kotenko / globallookpress.com

Отставной советник офиса президента Украины Алексей Арестович предположил, что в ближайшие два-три месяца армия России может взять под контроль всю территорию Донецкой народной республики. Своим мнение Арестович поделился в прямом эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (ведущий канала Марк Фейгин внесён в реестр СМИ-иноагентов Минюстом РФ).

Арестович указал на то, что его прогноз может быть ошибочным, но «некоторых неприятностей» ВСУ не избежать из-за превосходства армии России по численности войск и боевой техники.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР.